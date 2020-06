Dienstag, 30. Juni 2020

Virtuelle Mut-Tour führt an Holzminden vorbei

Peter, 53, aus Freiburg, hat eigene Depressionserfahrung. Er ist schon mit dem Fahrrad von Deutschland nach Israel gefahren. Bei der Mut-Tour freut er sich immer besonders auf alte Bekannte und neue Abenteuer. Foto: Andreas Stenzel

Holzminden. Die „Mut-Tour“ ist Deutschlands erstes Aktionsprogramm, bei dem sich Menschen mit und ohne Erfahrung mit Depression auf Tandems, in Kajaks und beim Wandern durch ganz Deutschland bewegen. Dabei erleben die Teilnehmenden gemeinsam Bewegung, Struktur und Natur. Die Mut-Tour eröffnet neue Wege in der Gesundheitsprävention. Während ihrer Etappenwege teilen die Teilnehmenden ihre positiven Erfahrungen normalerweise mit Journalisten und leisten dadurch einen Beitrag für einen unverkrampften Umgang mit Depression als Erkrankung. Ziel ist es, einmal in einer Gesellschaft zu leben, in der angst- und schamfrei mit psychischen Erkrankungen umgegangen wird. Nach dem Startschuss in Stadthagen sollte Holzminden Teil des ersten Streckenabschnitts sein. Sechs Teilnehmer wären eigentlich am 22. Juni nach Holzminden gekommen, um vom Projekt und ihrem Umgang mit Depressionen zu berichten. Doch die Tandem-Teams können wegen der Corona-Pandemie keine realen Etappen fahren. Die Mut-Tour 2020 findet deshalb in einer anderen, corona-konformen Form statt: virtuell.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 1. Juli