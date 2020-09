Dienstag, 08. September 2020

Virtueller Rundgang durch Holzmindens Teichanlagen am Tag des offenen Denkmals

Bis zur Zerstörung der Gebäude Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Wasserkraft des Mittleren Teiches noch von einer Mühle genutzt. Foto: Stadtarchiv Holzminden

Holzminden. „Neu im Stadtarchiv“ – bisher wurden unter dieser Rubrik hauptsächlich Zugänge vorgestellt, deren „Entdeckung“ mehr oder weniger eine Überraschung war. Im Kontrast dazu gibt es aber auch Neuerwerbungen, die gezielt gesucht und aufgespürt wurden. Dies gilt zum Beispiel für etliche historische Ansichtskarten mit Motiven aus den Holzmindener Teichanlagen! Und zwar aus aktuellem Anlass, denn eine virtuelle Führung durch diese Anlagen soll der Beitrag der Stadt Holzminden zum diesjährigen „Tag des offenen Denkmals“ am 13. September sein.

Die virtuelle Ausführung wird sich tatsächlich wie ein Rundgang durch die Teichanlagen präsentieren. Ausgehend vom Treffpunkt am Haarmannplatz, geht es rund um die HAWK, dann an der Nordseite der Unteren Teiches entlang sowie auf der Ernst-August-Straße zur Südseite des Mittleren Teiches. Ein Abstecher ist zu den Resten des Oberen Teiches möglich. Zurück geht es an der Nordseite des Mittleren sowie der Südseite des Unteren Teiches. Über gut einen Kilometer erstreckt sich die Führung. (see)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 8. September