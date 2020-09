Freitag, 18. September 2020

Vocal-Hero-Finale als Live Stream und mit Online Voting

Aus einem Vocal-Hero-Finale der letzten Jahre. Foto: spe

Holzminden. Das Finale des Gesangswettbewerbs „Vocal Hero“, verschoben vom März-Termin auf Freitag, 25. September, sollte eigentlich erstmals in Boffzen stattfinden und ist nun doch zurückverlegt worden in die Stadthalle Holzminden. Coronabedingt wird allerdings vieles anders sein als in den Jahren zuvor. Das Konzert findet unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen statt, sodass nur sehr wenige Zuschauer in die Stadthalle dürfen. Es gibt daher keine Karten im freien Verkauf! Die teilnehmenden Finalisten dürfen pro Person maximal zehn Gäste mitbringen. Diese benötigen eine Eintrittskarte und die Kontaktdaten werden im Vorfeld erhoben. Das Konzert wird aber für alle als Live Stream auf der Internetseite der Musikschule gesendet. Auch die Abstimmung des Publikums bleibt weiterhin möglich: Online, auf dem Handy, Tablet oder PC. Wie das geht, wird während der Show erklärt. Das Vocal-Hero-Finale 2020 startet am Freitag um 19.30 Uhr – wie gesagt: live vor Ort in der Stadthalle diesmal nur als geschlossene Gesellschaft. Um Publikums- und Jurypreise singen in diesem Jahr Kimberly Ackermann, Chralotte und Mattea Hake, Anna-Lena Janus, Johanna Neumann und Sophia Rhein in Altersgruppe I, Keyth Bode, Viktoria Fromme und Eva Horstmann in Altersgruppe II sowie Liana Aranyi, Anna Funk und Dennis Meier in Altersgruppe III. (spe)