Dienstag, 10. März 2020

Vocal-Hero-Finale am 21. März abgesagt – Neuer Termin: 25. September

Das Vocal-Hero-Finale wird verschoben. Foto: Käberich

Holzminden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Coronavirus wird das Finale des Holzmindener Gesangwettbewerbs „Vocal Hero“, geplant für Sonnabend, 21. März, in den Herbst verschoben. Die Verantwortlichen der Musikschule Holzminden und der Gerberding-Stiftung „Courage!“ wählen damit „einen verantwortungsvollen Weg“, wie Alexander Käberich, Leiter der Musikschule Holzminden, mitteilt. „Obwohl das zu erwartende Publikum nicht zu einer der Risikogruppen gehört, möchten die Organisatoren auf dieses Konzert verzichten.“

„Es ist zu erwarten, dass deutlich weniger Besucher kommen würden als in den vergangenen Jahren“, sagt Käberich. „Wichtiger ist für uns jedoch, dass wir mit einer unserer Veranstaltungen nicht zur Verbreitung des Virus beitragen möchten.“ Auch Stifterin Kirsten Gerberding befürwortet die Verschiebung: „Wir müssen jetzt in den sauren Apfel beißen, werden mit einer Verschiebung aber unserer Verantwortung gerecht.“

Der neue Termin für das Finale ist Freitag, 25. September. Nach elf Jahren findet ein Finale von Vocal Hero erstmals in der zweiten Jahreshälfte statt. Die Karten für das Finale behalten ihre Gültigkeit. Wer also im Vorverkauf bereits eine Karte erworben hat, kann mit dieser Karte am 25. September in die Stadthalle Holzminden kommen. Es ist auch möglich, den Kaufpreis an den jeweiligen Vorverkaufsstellen (bei Vorlage der Eintrittskarte und des Belegs) erstattet zu bekommen.