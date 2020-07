Mittwoch, 08. Juli 2020

Vocal Hero Finale am 25. September in Boffzen

Neuer Termin, neue Form, neue Location, bewährter Inhalt - das wird Vocal Hero Finale 2020. Foto: Musikschule Holzminden

Holzminden/Boffzen. Gute Sänger, tolles Bühnenbild, hervorragende Band und ein dicht gedrängtes Publikum mit Fan-Clubs, die ihren Finalisten anfeuern und für brodelnde Stimmung in der Stadthalle sorgen? Kaum vorzustellen, dass ein solches Konzert unter den derzeit üblichen Hygienebestimmungen durchgeführt werden könnte. Daher wurde das für März geplante Finale des Gesangwettbewerbs Vocal Hero auf den 25. September verschoben.

Früh haben sich die verantwortlichen Organisatoren der Musikschule Holzminden und von „Courage! Die Gerberding-Stiftung“ für eine Verschiebung in den Herbst entschieden. Dass es weiteren Handlungsbedarf geben würde war im März nicht abzusehen. Nun gibt es ein neues Konzept, um das Finale am 25. September durchführen zu können. Als „Hybrid-Veranstaltung“ wird das beliebte Finale für einen eingeschränkten Besucherkreis live vor der Bühne zu erleben sein. Viele hunderte Besucher können zeitgleich den holzmindener Gesangswettbewerb als Live-Stream kostenfrei im Internet verfolgen. Mit mehreren Kameras und richtig gutem Sound wird die Show übertragen. Man kann es sich also mit Freunden auf dem Sofa bequem machen und dennoch am Voting für den Publikumspreis teilnehmen. Dafür reicht das eigene Handy.

Das Finale wird als Open-Air-Konzert auf dem Gelände von „Projekt Begegnung“ in Boffzen stattfinden. Außenbühne, Lichtanlage, Kamerasysteme und Profisound sorgen für den richtigen Rahmen und 130 Besucher für die gute Stimmung.

Bereits gekaufte Karten verlieren ihre Gültigkeit und können gegen Erstattung der Kosten dort abgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Jeder Finalist hat das Anrecht zehn neue Karten zu erwerben. Diese werden ausschließlich in der Musikschule verkauft. Eine Abendkassen wird es nicht geben. Auf www.musikschule-holzminden.de wird man das Finale am 25. September ab 19.30 Uhr live verfolgen können.