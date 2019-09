Freitag, 27. September 2019

Vodafone bringt Highspeed-Internet nach Holzminden

Infrastruktur ausgebaut: Ab sofort Gigabit-Geschwindigkeit für Holzminden aktiviert. Foto: Pixabay

Holzminden. Holzminden startet jetzt in das Gigabit-Zeitalter. Erstmals bietet Vodafone Deutschland hier in seinem gesamten Kabel-Glasfasernetz für 20.000 Haushalte Festnetz-Anschlüsse mit bis zu 1.000 Megabit im Download an. Damit sind Privathaushalte und Mittelständler zehnmal schneller im Internet unterwegs als mit dem schnellsten VDSL 100-Angebot. Diese Verbesserung der Infrastruktur erreicht Vodafone mit der neuen Technologie DISCOS 3.1, die das Unternehmen nach Analogabschaltung und Volldigitalisierung in seinem Kabel-Glasfasernetz in Holzminden eingebaut hat.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 28. September.