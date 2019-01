Montag, 07. Januar 2019

Vodafone schaltet analoges TV und Radio im Kreis Holzminden ab

Im Internet kann man sich über die neuen Empfangswege informieren. Foto: ap

Kreis Holzminden. TV und Radio über Kabel laufen demnächst nur noch digital: Vodafone stellt am Dienstag, 5. Februar, die analogen Empfangswege via Kabel im Landkreis Holzminden ab. Wichtig: Antenne- und Satelliten-Zuschauer sind hiervon ausgeschlossen. Doch was bedeutet die Umstellung jetzt für die Kabelnutzer? Haushalte, die ihren Kabelanschluss nutzen, sind bereits an das digitale Kabelnetz angeschlossen. Fast alle von ihnen nutzen bereits den digitalen Empfangsweg. Der Rest – rund zehn Prozent – muss jetzt gezwungenermaßen wechseln. (ap)

