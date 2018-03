Mittwoch, 28. März 2018

Vögele schließt, Miller&Monroe kommt

Zunächst muss alles raus an der Allersheimer Straße, dann wird hier aus Charles Vögele Miller&Monroe.

Holzminden. „Alles muss raus“, „wir schließen diese Filiale“ – hat Vögele plakatiert. Was bedeutet das für Holzminden? Gibt es bald einen weiteren Leerstand? Der TAH hat nachgefragt – und von der Vögele-Pressesprecherin Dr. Saskia Wallner eine beruhigende Antwort erhalten: In der Allersheimer Straße geht es sehr bald weiter. Unter neuem Namen und mit einem neuen modischen Konzept. „Alle Filialen wurden jüngst an den niederländischen Modehändler Victory & Dreams verkauft“, teilt Dr. Saskia Wallner auf Nachfrage mit. „Der neuer Eigentümer wird an diesen Standorten das in den Niederlanden bereits erfolgreiche Konzept Miller&Monroe ausrollen. Dabei handelt es sich um ein Multi-Brand-Konzept für die Zielgruppe 40+.“ (bs)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 29.03.2018