Samstag, 12. Oktober 2019

Vokalensemble Quartalium ist in Vorwohle zu hören

Das Vokalensemble Quartalium wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Foto: TAH

Vorwohle (r). Sie feiern ihr Jubiläum mit einem Konzert in der St. Nicolaikirche Vorwohle – da fragt man sich, warum? „Why do we always come here?“ fragt sich auch Eckhard Thiel aus Lenne, der das vielfältige Programm zum Quartalium-Konzert in Vorwohle zusammengestellt hat. Das Vokalensemble Quartalium wird in diesem Jahr zehn Jahre alt und präsentiert unter der Leitung von Eckhard Thiel Lieder von Mozart bis Brahms und Silcher ebenso wie von Elton John bis Billy Joel. Die modernen Arrangements sind von namhaften Komponisten aus England (Simon Carrington, Bob Chillcott) und Skandinavien (Robert Sund, Jens Johanson) ausgearbeitet, Carsten Gerlitz und Oliver Gies sind als deutsche Arrangeure vertreten.Eine große Chorbesetzung ist für die Umsetzung nicht erforderlich, aber es sind Stimmen gefragt, die ausgewogen besetzt sind und intonationssicher durchs Programm gelangen. Das verlangt Thiel im Jubiläumskonzert am Sonnabend, 19. Oktober, um 17 Uhr dem Ensemble ab.

