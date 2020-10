Donnerstag, 08. Oktober 2020

Volksbank eG investiert in neue Geschäftsstelle in Delligsen

Das Gebäude für die neue Volksbank-Geschäftsstelle. Foto: Volksbank eG

Delligsen. Die Volksbank eG in Delligsen baut für ihre Mitglieder und Kunden eine neue Geschäftsstelle im ehemaligen Aldi-Markt in der Dr.-Jasper-Straße. Der Beginn der ersten Arbeiten steht kurz bevor. Die neuen Geschäftsräume liegen sehr zentral am Ortseingang in der Nähe der B3 sowie unmittelbar inmitten der Einkaufsmärkte.

Der Vorteil liegt auf der Hand. Die Geschäftsstelle kann schnell und einfach angefahren werden, bietet ausreichend Parkplätze und wird selbstverständlich barrierefrei gebaut. Der Eingangs- und Service-Bereich sowie die Beraterzimmer befinden sich auf einer Ebene. Mit der neuen Geschäftsstelle sendet die Volksbank eG ein klares Signal an die Delligser Bevölkerung: wir bleiben! Bleiben wird auch das bekannte Service- und Berater-Team. Elke Beelte, Elke Kaufel, Yvonne Klein und Friedrich Schwabe werden sich auch in der neuen Geschäftsstelle um die Geldgeschäfte ihrer Kunden kümmern.

