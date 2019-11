Sonntag, 17. November 2019

Volkstrauertag in Eschershausen: Gedenktafel eingeweiht

Martin Luce von der Initiativgruppe enthüllt die Gedenktafel. Foto: jbo

Eschershausen. In Eschershausen stand der Volkstrauertag in diesem Jahr ganz im Zeichen der Einweihung einer neuen Gedenktafel. Bisher erinnerten am Ehrenmal der Raabestadt lediglich mahnende Worte an die Opfer des zweiten Weltkrieges. Nachdem nun vor einigen Jahren eine Liste mit den Namen und Daten der Gefallenen wiederentdeckt wurde, hatte sich eine Initiativgruppe gegründet, um für diese 262 Männer eine ansprechende, namentliche Erinnerung zu erarbeiten (der TAH berichtete). Die Wahl fiel auf eine Gedenktafel, die zum einen die Daten der Gefallenen nennt, zum anderen mit Zitaten berühmter Persönlichkeiten zum Frieden mahnt.

„Die Tafel soll von allen Menschen als ein Zeichen gegen das Vergessen und für die Erinnerung, vor allem aber gegen Krieg, Gewalt und Terror verstanden werden“, so Karsten Hiestermann von der Initiativgruppe. (jbo)

