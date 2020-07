Donnerstag, 30. Juli 2020

Volkswagen macht im ersten Halbjahr 1,4 Milliarden Euro Vorsteuerverlust

Logo von Volkswagen. - (AFP/Archiv / AFP )

Die Corona-Pandemie hat Volkswagen einen herben Verlust beschert. Das Minus im ersten Halbjahr betrug 1,4 Milliarden Euro, wie der Autohersteller in Wolfsburg am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte VW noch einen Gewinn von 9,6 Milliarden Euro erzielt. Der Konzern lieferte in den Monaten von Januar bis Juni 3,9 Millionen Fahrzeuge aus, das waren rund 27 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Allerdings verringere sich der prozentuale Rückstand zum Vorjahresmonat seit Mai kontinuierlich, betonte der Konzern. Der Umsatz im ersten Halbjahr sank um rund 23 Prozent auf 96,1 Milliarden Euro. Die Hauptversammlung, die im Mai ausgefallen war, soll nun am 30. September virtuell stattfinden, wie VW ankündigte. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 4,86 Euro für 2019 erhalten - ursprünglich hatte VW hier 6,56 Euro angekündigt. Für das Gesamtjahr 2020 geht der Konzern von einem positiven Ergebnis vor Steuern und Zinsen aus. Wolfsburg (AFP) / © 2020 AFP