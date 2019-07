Donnerstag, 25. Juli 2019

Vollsperrung der B 64 in Godelheim aufgehoben

Die Sperrung in Godelheim ist aufgehoben, die nächste Baustelle wird am Freitag, 26. Juli, eingerichtet. Foto: tah

Höxter. Früher als geplant wird die Vollsperrung der B64 in Höxter-Godelheim aufgehoben. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift beginnt anschließend am Freitag, 26. Juli, mit den Fahrbahninstandsetzungsarbeiten im Kreuzungsbereich der B 64/B 83 in Höxter-Godelheim. Für die Durchführung der Arbeiten wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt und eine Signalanlage im Baustellenbereich eingerichtet. Die B 83 (Karlshafener Straße) wird während der Bauarbeiten teilweise gesperrt. Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert. Abschließend wird die Fahrbahndecke der B 83 (Karlshafener Straße) vom Ortsausgang Höxter-Godelheim in Fahrtrichtung Beverungen-Wehrden auf einer Länge von etwa 400 Meter saniert. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein.