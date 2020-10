Donnerstag, 01. Oktober 2020

Vollsperrung zwischen Neuhaus und Schönhagen

Die Sperrung beginnt am 12. Oktober. Foto: tah/Symbolbild

Neuhaus. Der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) informiert, dass es aufgrund einer Vollsperrung der B 497 zwischen Holzminden-Neuhaus und Uslar-Schönhagen während der niedersächsischen Herbstferien in der Zeit vom 12. bis 25. Oktober zu Einschränkungen auf der Buslinie 510 kommt. Durch die Vollsperrung können die Haltestellen „Neuhaus Wildpark“ und „Schönhagen Erlebniswald“ nicht bedient werden. Während der Zeit der Sperrung ist keine durchgängige Nutzung der Buslinie 510 zwischen Holzminden und Uslar sowie in Gegenrichtung möglich. Die Linie 510 verkehrt somit nur auf den Teilabschnitten Holzminden bis Neuhaus sowie Schönhagen bis Uslar und jeweils in die Gegenrichtung.