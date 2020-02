Montag, 17. Februar 2020

Vom Big Ben aus in die Arktis

Die ehemalige Neuhäuserin Katja Scholz sucht das Abenteuer zwischen den Gletschern Spitzbergens. Foto: tah

Neuhaus/Longyearbyen. Manchmal ist es die Planung bis in das kleinste Detail, die Vorhaben wahr werden lässt und zufrieden stellt. Manchmal sind es aber auch eine unbestimmte Intuition, Vertrauen und Mut, etwas Neues mit vielen Unbekannten einzugehen, die zu ungeahntem Glück führen. Die ehemalige Neuhäuserin Katja Scholz sucht Anfang 2019 „grundsätzlich ein neues Abenteuer“ als sie eine Reisemesse in Hannover besucht. Sie ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie nur wenige Wochen später von London in einen der nördlichsten Orte der Erde umziehen wird – nach Longyearbyen, die größte Ortschaft auf der von Norwegen verwalteten Inselgruppe Spitzbergen. „Ich war mir sicher, egal was kommt, es wird gut. Und das hat sich bewahrheitet“, erzählt Scholz im Gespräch mit dem TAH. (beb)

