Montag, 29. Juli 2019

Vom Flohmarkt in St. Truiden nach Holzminden

Wolfgang Zeidler entdeckt in seinem Privatarchiv zeitgeschichtliche Dokumente aus dem Ersten Weltkrieg. Foto: fhm

Holzminden. „Die Postkarten haben den Weg zurück nach Holzminden gefunden“, berichtet Wolfgang Zeidler, der in seinem Privatarchiv etwas wieder entdeckt hat, das er schon nicht mehr im Gedächtnis hatte. Sechs Postkarten mit Fotomotiven aus dem Gefangenenlager am Sollingrand während des Ersten Weltkriegs hat Zeidler in seinem Archiv wiedergefunden. Und als er dazu das passende Schreiben aus dem Ordner holte, wusste er wieder, wie er vor 16 Jahren an die historischen Bildschätze gekommen ist. „Ein Geschäftspartner aus Hannover hatte mir den Brief samt Anhänge geschrieben“, so Wolfgang Zeidler. Was er ihm mitschicke, habe er auf einem Flohmarkt in St. Truiden (Belgien) entdeckt. Er denke, dass diese zeitgeschichtlichen Dokumente bei Wolfgang Zeidler, „dem Holzmindener“ besser aufgehoben seien. (fhm)

