Sonntag, 08. April 2018

Von Anti-Aging bis Zuckertest

„Gesunde“ Schokolade an einem Stand des Gesundheitstages. Foto: rei

Holzminden. Die Gesundheit ist das wichtigste und wertvollste Gut des Menschen – den besten Beweis dafür bot gestern der Gesundheitstag in der Holzmindener Stadthalle. Selbst beim allerschönsten Grill- und Gartenwetter herrschte an den abwechslungsreichen, informativ-unterhaltsamen Ständen reger Betrieb. Zum mittlerweile dritten Mal beteiligten sich Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund ums Thema „Gesundheit“ an dieser kleinen, aber feinen „Gesundheitsmesse“ in Holzminden. Das Spektrum reichte von Anti-Aging-Produkten bis zum Zuckertest, vom Blutdruck-Messen bis zum Schokolade-Brunnen, vom Hausnotruf bis zum Hörgerät, vom super-sportlichen Pedelec bis zum Rollator mit Reflektor... (rei)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 09.04.2018