Montag, 28. Januar 2019

Von der anderen Weserseite aus Alarm ausgelöst

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Foto: Presse FW Bo-Po/Bitterberg

Grave. Eine „unklare Rauchentwicklung“ im Bereich Grave hat am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr für den Einsatz der Feuerwehren gesorgt. Entdeckt wurde diese Rauchentwicklung von der gegenüberliegenden Weserseite. Dort riefen aufmerksame Passanten über den Notruf die Feuerwehr. Da aus dieser Entfernung nicht klar war, was die Ursache hierfür war, wurde auf in diesem Bereich stehende Industriegebäude getippt. So wurde mit der Meldung: „ Feuer mittel – unklare Rauchentwicklung unterhalb alter Industriegebäude“ Alarm für die Ortsfeuerwehren Grave, Brevörde und Polle ausgelöst. Als die ersten Brandschützer kurz darauf vor Ort eintrafen, konnten sie schnell die Ursache hierfür erkennen. Ein Stroh-Rundballen an einer angrenzenden Wiese neben den Gebäuden war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Nach knapp einer Stunde hatten die insgesamt 30 Brandschützer das Feuer abgelöscht. Hierzu musste aber das Stroh zunächst auseinander gezogen werden, um an alle Brand- und Glutnester zu kommen. Noch während des Feuerwehreinsatzes nahmen Beamte der Polizei ihre Ermittlungen auf. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen keine Angaben vor. Foto: Presse FW Bo-Po/Bitterberg