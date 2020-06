Donnerstag, 11. Juni 2020

Von der Mutter verstoßen: Spaniens erstes weißes Löwenjunges geboren

Das weiße Löwenjunge. (AFP / AFP )

In einem spanischen Zoo ist ein weißes Löwenbaby nach der Geburt von seiner Mutter verstoßen worden. Der Zoodirektor Juan Luis Malpartida teilte am Mittwoch mit, die Mutter habe das erste weiße Löwenjunge, das in einem spanischen Zoo auf die Welt kam, nach einer sehr schweren Geburt nicht angenommen. Das Junge mit dem Namen "Weißer König" sei am 31. Mai zur Welt gekommen.

Die weiße Löwin, die vor vier Jahren aus Thailand in den Zoo nahe des südspanischen Sevilla kam, habe rund zwei Wochen Wehen gehabt, sagte Zoodirektor Malpartida der Nachrichtenagentur AFP. "Stellen Sie sich vor, was sie durchgemacht hat."

Nach der Geburt habe sich die Mutter drei Tage lang nicht um ihr Junges gekümmert, sagte Malpartida. Daher sei der kleine Löwe schließlich dehydriert und unterkühlt aus dem Gehege genommen worden. Mittlerweile sei das Junge aber wieder bei Kräften. Am Mittwoch habe er es erstmals mit erhobenem Kopf beim Versuch zu rennen beobachtet. Der Mutter gehe es ebenfalls gut.

Der Mundo-Park-Zoo, in dem rund 3000 Tiere leben, soll am Donnerstag erstmals nach einer dreimonatigen Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder öffnen. Guillena (AFP) / © 2020 AFP