Freitag, 06. April 2018

Von diesen Augen schwärmt der Schwärmer

Das Abendpfauenauge ist laut Roter Liste gar nicht so selten, aber 2017 flog es erstmals in die Lichtfalle. Foto: Drüke

Bevern. Rolf Drüke aus Bevern schwärmt seit seiner Kindheit für Insekten, speziell für Schwärmer. Als Rentner hat er nun das dritte Jahr hintereinander „Feldforschung“ betrieben. Zuerst in seinem Garten, dann an verschiedenen Standorten am Burgberg. Mittels einer Licht-Falle und seiner Spiegelreflexkamera erstellte er jeweils zwischen April/Mai und September eine Bestandsaufnahme der Insektenarten. Rund 1.250 Arten hat er seit 2015 schon nachgewiesen beziehungsweise abgelichtet. Besondere Freude bereitete ihm im letzten Sommer das Abendpfauenauge (Smerinthus ocellata) mit einer Spannweite bis zu 80 Millimetern. Im Mai beginnt die neue Saison 2018. (rei)

