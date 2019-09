Freitag, 27. September 2019

Von Eschershausen bis Scherfede

Von links: Johann von der Borch, Jürgen Spier, Mark Becker, Petra Spier, Imke Müller-Stauch und Michael Meier. Foto: fhm

Kreise Holzminden/Höxter. „Wir sind selbst überrascht davon, was wir im Jahr alles machen.“ Jürgen Spier, Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter, und sein Stellvertreter Mark Becker, haben die Jahresbilanz für ihren Wirtschaftsverbund vorgestellt und dabei festgestellt, dass sie nicht nur viel machen und bewegen, sondern dass vieles davon mit Weserpulsar und der Wirtschaft im Kreis Holzminden geschieht. Ein besonders aktiver Schauplatz der Zusammenarbeit der Wirtschaft in den beiden Kreisen rechts und links der Weser ist das Innovationsnetzwerk Holzminden-Höxter mit der Innovationsmanagerin Imke Müller-Stauch, das vor zweieinhalb Jahren ins Leben gerufen wurde. Jetzt ist gerade die Mitteilung gekommen, dass die Förderung verlängert wird und das Netzwerk drei weitere Jahre arbeiten kann. „Wir haben positive Signale aus den Wirtschaftsministerien in Düsseldorf und Hannover und den beteiligten Kommunen bekommen“, so Spier. (fhm)

