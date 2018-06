Donnerstag, 14. Juni 2018

Von ganzem Herzen ein Weserbergländer

Gerhard Durchstecher ist als Chef der Arbeitsagentur Hameln jetzt für die drei Landkreis Hameln-Pyrmont, Schaumburg und Holzminden zuständig. Foto: rei

Weserbergland. Er fährt jetzt jeden Morgen von seinem Wohnort Heinsen über die Ottensteiner Hochebene zu seinem neuen Arbeitsplatz in Hameln – und abends wieder heimwärts. Gerhard Durchstecher trat seine Stelle als Leiter der Agentur für Arbeit in Hameln offiziell nur wenige Tage nach dem Einrichten der Vollsperrung der B83 bei Steinmühle an. Ärgert ihn der vermutlich noch Monate (oder gar Jahre) lang erforderliche Umweg? „Nein, ich finde die Fahrt durch die schöne Landschaft herrlich entspannend,“ verrät er beim Besuch in der TAH-Redaktion.

Gerhard Durchstecher war ja von 1988 bis Ende 2004 Leiter des „Arbeitsamtes“ in Holzminden, hat die Besonderheiten dieser Region damals in allen Facetten erfahren – und schätzen gelernt. Dabei ist er gar kein „echter“ Kreis-Holzmindener, sondern stammt aus Gleichen bei Göttingen. 1976 hatte er eine Ausbildung beim Arbeitsamt Göttingen begonnen und sammelte dort die ersten Erfahrungen. Sie waren offenbar positiv; denn nach einigen Jahren ging Durchstecher zum Studieren an die FH Mannheim (die spezielle Studiengänge für die Bundesagentur für Arbeit anbietet). Im Anschluss absolvierte er noch eine zwejährige Zusatzausbildung zum Arbeitsberater. Und dann kam die Anfrage, ob er sich die Leitung der Geschäftsstelle Holzminden vorstellen könne... (rei)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 15.06.2018