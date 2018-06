Montag, 11. Juni 2018

Von WM-Euphorie ist noch nicht viel zu spüren

Das Public Viewing fällt für die Fußballfans diesmal etwas kleiner aus.

Kreis Holzminden. Während sich die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf den Weg nach Russland macht und am Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel beginnt, hält sich die WM-Euphorie hierzulande noch ziemlich in Grenzen. Nur vereinzelt sind Deutschland-Wimpel an den Autos zu entdecken, die Nachfrage nach schwarz-rot-goldenen-Souvenirs und „Wink-Elementen“ ist noch verhalten, und vor allem – ist kaum ein Public Viewing in Sicht.

Eine öffentliche Veranstaltung auf dem Marktplatz Holzminden mit Mega-Leinwand wie zum Beispiel zum „Sommermärchen 2006“ oder auch noch bei der WM 2010 ist nicht geplant. „Es ist leider viel zu teuer“, gesteht Christina Littkemann vom Stadtmarketing Holzminden auf TAH-Nachfrage.

Das gemeinsame Fußball-Gucken verlagert sich daher oft in den privaten Sektor. Mit Beamer oder Großbild-TV wird zu Hause im Freundeskreis geschaut und mitgefiebert. Aber auch die Gastronomie im Landkreis Holzminden lässt sich einiges einfallen, die Lücke der fehlenden Freiluft-Übertragungen mit eigenen Angeboten zu füllen. (nig)

