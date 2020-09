Freitag, 18. September 2020

Von zuhause in den neuen Job in Fürstenberg gestartet

Auch Porzellanmalen hat Isabel Pagalies in das Programm des Erlebniswochenendes aufgenommen. Foto: fhm

Fürstenberg. Für Isabel Palagies war es die Erfüllung eines Traums. „Ich wollte schon immer was im Museum machen.“ Die aus Thüringen stammende studierte Kunstgeschichtlerin und Kulturwissenschaftlerin war zuvor als Museumspädagogin an der Ethnologischen Sammlung der Universität Göttingen tätig. Für ihre Arbeit dort wurde sie mit dem Preis der Dr.-Walther-Liebehenz-Stiftung für ihr langjähriges museumspädagogisches Engagement ausgezeichnet. Anfang des Jahres bekam sie Chance, als verantwortliche Museumspädagogin an das Museum Schloss Fürstenberg zu wechseln. Am 1. März trat sie ihre neue Stelle an. „Und dann kam Corona“, sagt Dr. Christian Lechelt, Leiter des Museums Schloss Fürstenberg. Er sei froh gewesen, eine solch kompetente Mitarbeiterin für Fürstenberg zu gewinnen. Man habe zunächst viele Pläne und Projekte entworfen und dann erst einmal alles zurückgestellt. (fhm)

