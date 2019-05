Samstag, 04. Mai 2019

Vorbereitungen für Straßentheater gehen in die heiße Phase

Beim Straßentheater-Festival sind der Fantasie und Spielkunst keine Grenzen gesetzt. Foto: Holger Rudolph

Holzminden. Es ist angerichtet: 14 Künstlergruppen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Holland, England, Spanien und Ungarn stehen als Teilnehmer fest. Sie verwandeln zu Pfingsten beim 15. Internationalen Straßentheater-Festival Holzminden vom 7. bis 9. Juni Holzmindens Innenstadt in eine einzige Open-Air-Theaterbühne. Nachdenkliches und Spektakuläres, Schrilles und Komisches, Fantastisches und Poetisches, Artistisches und Tänzerisches – alle Facetten des Genres sind wieder vertreten. Bis auf „Vloeistof“ und „Mimbre“, Publikumspreisträger vor zwei Jahren, wird es in Holzminden diesmal noch unbekannte Gruppen und auch neue Spielorte zu entdecken geben. In der nächsten Woche sollen, frisch gedruckt, Plakate und Programmhefte eintreffen, noch wird am Programm mit 54 Aufführungen der letzte Feinschliff vorgenommen, doch die Vorfreude bei den Fans wächst von Tag zu Tag. Und hinter den Kulissen, besonders in Kulturamt und Stadtbücherei, der „Kommandozentrale“, wächst allmählich die Anspannung, denn fünf Wochen vor dem Festival gehen die Vorbereitungen in die heiße Phase. (spe)

