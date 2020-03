Samstag, 21. März 2020

Vorbildliches Verhalten auf dem Markt

Abstand halten lautet die Devise. Foto: bs

Holzminden. Auf frische Ware vom Wochenmarkt wollen viele nicht verzichten. Zumal es sogar schon frischen Spargel gibt! Und so herrscht am Sonnabend Vormittag auf dem Holzmindener Marktplatz zwar weniger Trubel als sonst, doch die Standbetreiber haben sich nicht vergeblich aufgemacht. Sie erzählen, dass viele ihrer Kunden bereits ganz früh aufgestanden sind, um möglichst nicht in lange Schlangen von Menschen zu geraten. Doch auch wer später kommt, muss diese Nähe in Corona-Zeiten nicht befürchten. Die Holzmindener verhalten sich vorbildlich und wahren überall den nötigen Abstand - ob zu den Verkäufern oder den anderen Kunden. Sie verzichten sogar weitgehend auf ihren gewohnten "Tratsch zum Wochenende", um ja keine Versammlung auf dem Markt anzuzetteln. (rei)