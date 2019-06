Dienstag, 25. Juni 2019

Vorerfassung in der BBS Holzminden

Das Hauptgebäude der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden. Foto: BBS

Holzminden. Am Montag, 1. Juli, um 15.15 Uhr, findet wie in jedem Jahr die Vorerfassung an der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, statt. Alle Schüler, die sich für das Schuljahr 2019/2020 für eine der Vollzeit-Schulformen angemeldet haben, kommen hier zusammen. Die Teilnahme ist verbindlich. Bei der Vorerfassung werden alle Schüler, die das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), die Berufseinstiegsklasse (BEK), eine Berufsfachschule (BFS), die Fachoberschule (FOS) oder das Berufliche Gymnasium (BG) besuchen wollen, von ihrem neuen Klassenlehrer über den Beginn im neuen Schuljahr und weitere Planungen unterrichtet.

Die anwesenden Schüler einer Klasse werden hier erfasst, so dass für eventuelle Nachrücker Freiplätze angeboten werden können. Die Vorerfassung findet im Hauptgebäude der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, statt. Die Räume sind im Foyer der Georg-von-Langen-Schule, Von-Langen-Allee 5 in Holzminden, ausgehängt. (tah)