Sonntag, 20. September 2020

Vorfahrt missachtet: Fahrer unter Alkoholeinfluss

Der Fahrer wurde in der Höxteraner Innenstadt kontrolliert. Foto: tah/Symbolbild

Am Sonnabendvormittag, 19. September, kam es bei Höxter zu einem Verkehrsdelikt, als der 27 Jahre alte Fahrer eines VW vom Freizeitgelände kommend auf die Bundesstraße 64 einbiegen wollte. Er beachtete nicht die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers, der in Richtung Höxter unterwegs war. Dieser musste nach eigenen Angaben stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der VW-Fahrer wurde in der Höxteraner Innenstadt angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand und ordneten eine Blutprobe an.