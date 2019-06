Freitag, 07. Juni 2019

Vorfall auf dem Bahnhof veranlasst Unterrichtung der Landesregierung

Nach diesem Treffen mit der AG Bahn konnte Monika Nölting (vorn) den Mittelbahnsteig nur mit Hilfe der Feuerwehr verlassen. Foto: spe

Holzminden. Anfang Februar hatte die Fahrt mit der NordWestBahn von Göttingen nach Holzminden für eine Frau im Rollstuhl auf dem Mittelbahnsteig auf dem Holzmindener Bahnhof geendet. Da dieser Bahnsteig immer noch nicht barrierefrei ist, dauerte es Stunden, bis die Person mit Hilfe von Feuerwehr und Rettungsdienst den Bahnhof Holzminden verlassen konnte (der TAH berichtete). Dieser unrühmliche Zwischenfall veranlasste die heimische SPD-Landtagsangeordnete Sabine Tippelt, eine Anfrage mit elf Fragen an die Niedersächsische Landesregierung zu stellen. Klare Antwort des Ministeriums für Arbeit, Wirtschaft, Verkehr und Digitalisierung im Namen der Niedersächsischen Landesregierung war, dass Vorfälle wie dieser im Februar in Holzminden mehr als bedauerlich und so nicht hinnehmbar sind.

Die Regierungsfraktionen veranlassten für Freitag aufgrund des Vorfalls aus dem Februar eine Unterrichtung der Landesregierung zum Thema „Unterstützung mobilitätseingeschränkter Reisender im Bahnverkehr“ im Wirtschaftsausschuss in Hannover. Dabei wurde betont, dass das Ministerium den Unfall in Holzminden „sehr ernst“ und „zum Anlass nimmt, barrierefreies Reisen in Niedersachen in Zukunft weiter zu verbessern“. Um in Zukunft gefährliche Situationen für Leib und Leben von Rollstuhlfahrern wie in Holzminden zu verhindern, wolle die Landesregierung an dem 2017 aufgelegten „Aktionsplan Inklusion“ festhalten und sich weiterhin aktiv für Barrierefreiheiten im öffentlichen Raum einsetzen. Zwar sei man in Niedersachsen „schon auf einem sehr guten Weg“, aber der Vorfall auf dem Bahnhof Holzminden habe gezeigt, dass weiterhin Handlungsbedarf bestehe, so der Vertreter der Landesregierung im Wirtschaftsausschuss.

