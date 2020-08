Donnerstag, 06. August 2020

Vorfreude auf das Gartenfest Corvey

Charmaine Haid hofft auf entspannte und interessierte Besucher. Foto: fhm

Corvey. Das 10. Gartenfest, das am Freitag, 8. August, um 10 Uhr in Corvey öffnet, ist ein ganz besonderes. Als eine der ersten Großveranstaltungen überhaupt veranstaltet die Evergreen GmbH zusammen mit dem Herzoglichen Haus das Gartenfest in Corona-Zeiten. Die Ausstellungsfläche ist vergrößert worden, 30.000 Quadratmeter für 100 Aussteller. Maximal 3.000 Besucher dürfen sich gleichzeitig aufhalten. Desinfektionsmittel stehen bereit und die Eintrittskarten kann man kontaktlos online oder beim Fahren auf den Parkplatz erwerben. Eine Tageskasse gibt es auch. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 08.08.2020.