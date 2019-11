Dienstag, 19. November 2019

Vorlesewettbewerb an der HRS Eschershausen

Die Siegerin, Maya Kraus, ist in dem Bild die zweite von links. Sie wird beim Kreisentscheid Anfang nächsten Jahres die Schule vertreten. Foto: TAH

Eschershausen. Wie in jedem Schuljahr nahmen auch in diesem Jahr die Schüler des sechsten Jahrgangs am schulinternen Vorlesewettbewerb der Haupt- und Realschule Eschershausen teil. Im Rahmen des Deutschunterrichts wurden in den vergangengen Wochen Buchpräsentationen vorbereitet und durchgeführt. Pro Klasse durften die zwei besten Vorleser für den Schulentscheid ins Rennen geschickt werden.

So traten Max Mohnkopf und Maya Kraus aus der 6a sowie Pascal Fawaro und Hannah Wörmann aus der 6b vor den Augen und Ohren einer Jury und den Zuhörern aus dem fünften Jahrgang an. Sie stellten zunächst ein selbstgewähltes Buch vor und lasen eine Passage daraus vor. In der zweiten Runde mussten sich die Jugendlichen dann an einem unbekannten Text beweisen. Dies war die anspruchsvollere Disziplin des Wettbewerbes, denn Stolperer zu vermeiden und dann noch die Stimmung des Textes richtig zu vermitteln, war keine leichte Aufgabe. Wer dies am besten umsetzen konnte, entschied die fünfköpfige Jury.

