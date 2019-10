Donnerstag, 03. Oktober 2019

Vorpremiere mit Regisseurbesuch in Holzminden

Der Regisseur Norbert Lechner ist am Mittwochabend im Holzmindener Roxy Kino. Foto: beb

Holzminden. Ein Hauch von Hollywood zieht am Mittwochabend durch das Holzmindener Roxy Kino. Am Vorabend des 3. Oktobers des Jahres, in dem sich der Mauerfall zum 30. Mal jährt, läuft der Film „Zwischen uns die Mauer“ in einigen deutschen Kinos als Vorpremiere an – so auch in Holzminden. Der vorzeitige Filmstart im Roxy bekommt am Abend ein zusätzliches Stückchen Exklusivität verliehen: niemand Geringeres als der Regisseur des Films persönlich, Norbert Lechner, ist im Kino der Weserstadt zu Gast, stellt sich vorab den Fragen des Täglichen Anzeigers und kommt nach dem Abspann mit dem Publikum ins Gespräch. Der Grund, weshalb ausgerechnet den Kinobesuchern in Holzminden diese Ehre zuteilwird, ist spätestens zur Mitte des Films wieder allen Kinogästen präsent: einige Szenen des Films wurden im Frühjahr in Holzminden gedreht (der TAH berichtete). (beb)

