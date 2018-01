Dienstag, 02. Januar 2018

Vorrunden-Aus für alle Kreis-Teams

Für die teilnehmenden Teams aus dem Landkreis Holzminden war nach der Vorrunde Schluss.

Kreis Holzminden. Bereits am ersten Vorrundentag der Humboldt-Trophy, dem großen Hallenfußballturnier des WTW Wallensen, verabschiedete sich der MTSV Eschershausen mit drei Niederlagen (TSV Bisperode 2:4, WTW Wallensen 0:3 und SC Alferde 1:4) und nur einem Sieg (SV Azadi Hameln 4:1) relativ klar aus dem Turnier. Am Ende reichte es mit drei Punkten und 7:12 Toren lediglich zum vorletzten Tabellenplatz in der Vorrundengruppe.

Am zweiten Vorrundentag versuchten sich die SG GoLüWa und der TSV Pegestorf für den Finaltag zu qualifizieren. Der TSV Pegestorf hatte es in seiner Vorrundengruppe mit BW Salzhemmendorf, SV Eintracht Afferde, TB Hilligsfeld und dem Gastgeber WTW Wallensen II zu tun. Nach einem torlosen Auftaktspiel gegen den SV Eintracht Afferde, fuhr die Statari-Elf einen klaren 4:0-Sieg gegen den TB Hilligsfeld ein. Das dritte Spiel gegen BW Salzhemmendorf sollte für die Pegestorfer zum Schicksalsspiel werden. Nach einem 2:1-Rückstand drehten die Jungs von der Weser das Spiel zu einer zwischenzeitlichen 3:2-Führung. Doch der Lokalmatador schlug mit einem Doppelschlag zurück, und das Spiel ging in der Schlusssekunde mit 3:4 verloren.

Zum Abschluss gab es nochmal eine torreiche Partie gegen den WTW Wallensen II. Mit einem 6:4-Sieg verabschiedetet man sich mit einem unglücklichen dritten Platz aus dem Turnier. Schwerer als das Turnier-Aus dürfte die Verletzung von Ertan Palabiyik den TSV Pegestorf treffen. Bereits im Auftaktmatch gegen den SV Eintracht Afferde brach er sich in einem Zweikampf das Schienbein, sodass er der Statari-Elf lange fehlen wird.

Die SG GoLüWa traf in ihrer Vorrundengruppe auf den aktuellen Tabellenführer der Kreisliga Hameln/Pyrmont, den FC Latferde 80, den Seriensieger der WTW-Humboldt-Trophy TSV Barsinghausen, die WTW Wallensen AH & Gäste und die Sportfreunde Osterwald.

Zum Auftakt trafen die Forstbachtaler auf den FC Latferde 80. Der Hamelner Kreisliga-Tabellenführer ging schnell mit 2:0 in Führung. Spielertrainer Kevin Bisset gelang zwar der Anschlusstreffer zum 1:2. Latferde ließ sich aber nicht lange bitten und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Die Forstbachtaler setzten in der Schlussphase der Partie nochmal alles auf eine Karte und agierten mit Erkan Yasar als spielenden Torwart. Dieses sollte aber nicht zum Erfolg führen und man kassierte in der Schlussminute noch das 4:1.

Im zweiten Gruppenspiel war der TSV Barsinghausen der erwartete schwere Gegner. Der Triple-Sieger des Cups zeigte Hallenfußball vom anderen Stern und zerlegte die Forstbachtaler mit 1:6.

Im dritten Gruppenspiel zündete dann endlich die SG-Offensive. Mit 6:1 wurde der Gastgeber WTW Wallensen AH & Gäste besiegt. Kevin Bisset (3), Ünsal Ucar (2) und Alexander Schlundt erzielten dabei die Tore.

Im letzten Gruppenspiel warteten dann die Sportfreunde Osterwald auf die Forstbachtaler. Am Ende leuchtete, nach Toren von Kevin Bisset, Alexander Schlundt und Marvin Scholtz, ein 3:2-Sieg an der Anzeigentafel auf. Somit fehlte am Ende lediglich ein einziger Punkt zum Einzug in die Endrunde.

Im Finale konnte sich wieder der TSV Barsinghausen mit einem klaren 4:0 gegen den Bezirksligisten SV Eintracht Afferde durchsetzen und somit zum vierten Mal in Folge den Cup gewinnen. Den dritten Platz sicherte sich der Gastgeber WTW Wallensen mit einem knappen 4:3- Sieg gegen den TSV Bisperode. SG-Chef Sven Häder zeigte sich nach dem Vorrunden-Aus seiner Elf trotzdem ganz zufrieden: „Leider war der Spielplan für uns etwas ungünstig. Wenn wir auf den FC Latferde nicht gleich im ersten Spiel treffen, sondern im letzten, dann hätte das Ergebnis wahrscheinlich anders ausgesehen.