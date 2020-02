Donnerstag, 27. Februar 2020

„Vorschläge im Sinne der Eltern und Kinder“

Die Grünen-Ratsfraktion beim TAH, von links: Peter Ruhwedel, Ruth Horstkotte-Bald und Alexander Titze. Foto: spe

Holzminden. Bündnis 90/Die Grünen in Holzminden tragen derzeit zwei für die Stadt weitreichende Entscheidungen nicht mit: den Bau der Erlebniswelt Düfte und Aromen und die Errichtung des HAWK-Neubaus auf der Grünfläche an der Böntalstraße. Im Gespräch mit der TAH-Redaktion lagen der dreiköpfigen Fraktion mit Alexander Titze, Peter Ruhwedel und Ruth Horstkotte-Bald noch andere aktuelle Themen am Herzen, zum Beispiel die drohende große Zahl fehlender Hortplätze ab Sommer. Im Fachausschuss war von möglicherweise 60 fehlenden Plätzen die Rede. Das macht die Grünen regelrecht wütend. Und sie teilen kräftig aus: „Man fühlt sich allmählich hinters Licht geführt“, sagt Peter Ruhwedel. „Wir haben immer vor fehlenden Betreuungsplätzen gewarnt.“ (spe)

