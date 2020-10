Montag, 19. Oktober 2020

Vorstand der Bürgerinitiative kündigt Neuwahlen an

Der BI-Vorstand fordert dazu auf, sich auf den Kampf gegen das geplante Zwischenlager zu konzentrieren. Foto: Pixabay

Würgassen. Der Vorstand des Vereins Atomfreies 3-Ländereck hat nach dem Rücktritt des ersten Vorsitzenden in einer Pressemitteilung Stellung zur aktuellen Situation genommen. „Zuerst einmal: Der Vorstand ist beschlussfähig. Wir arbeiten wie bisher an dem Ziel, das Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Abfall in Würgassen zu verhindern“, heißt es in der Mitteilung. „Die Diskussionen und Gespräche der letzten beiden Wochen, die teils auch öffentlich ohne unser Mitwirken geführt wurden, waren dabei allerdings nicht gerade hilfreich.“ Weiterhin kündigt der Vorstand Neuwahlen an.

