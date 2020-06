Dienstag, 23. Juni 2020

Vorstand des Grundschul-Fördervereins Lauenförde übergibt den Staffelstab

Mit dem neuen Vorstand soll der Bezug zum laufenden Schulalltag wieder hergestellt werden. Foto: Förderverein GS Lauenförde

Lauenförde. Übergabe des Staffelstabs an der Grundschule in Lauenförde: Der Förderverein hat einen neuen Vorstand. „Wir freuen uns, dass es gelungen ist, den gesamten Vorstand mit motivierten Eltern aus der aktuellen Schülerschaft neu zu besetzen,“ so die nach über vier Jahren scheidende Vorsitzende Sonja Krahn. „Die Arbeit rund um die Förderung die Schule haben wir alle mit großer Motivation und Freude betrieben. Da unsere eigenen Kinder aber inzwischen dem Grundschulalter entwachsen sind, ist es gut, dass mit dem neuen Vorstand der Bezug zum laufenden Schulalltag wieder hergestellt werden kann. Wir sind überzeugt, den Verein, den wir zu einem der Mitgliederstärksten in Lauenförde aufgebaut haben und der uns nach langjährigem Engagement natürlich ans Herz gewachsen ist, mit dem neuen Vorstand um die Vorsitzende Anja Vogl und ihrer Stellvertreterin Sandra Lange in gute Hände übergeben zu können,“ so Edith Götz, die das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden seit 2007 inne hatte.

