Freitag, 22. November 2019

Vorstellung der HAWK-Neubaupläne: Bauausschuss in der Stadthalle Holzminden

Dieses Modell hat die HAWK angefertigt. Der graue Turm markiert den möglichen Neubau am Teich. Foto: HAWK

Holzminden. Am Dienstag, 26. November, wird HAWK-Präsident Hudy die Planungen zum Neubau der HAWK für den Studienbereich Soziale Arbeit im städtischen Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung vorstellen. Der Wunschstandort Nummer eins auf der Grünfläche zwischen Böntalstraße und Unterem Teich ist in Holzminden umstritten, wird aber wegen des Campus-Charakters und der höchsten Wirtschaftlichkeit favorisiert. Bauen will das Land Niedersachsen auf landeseigenem Grund. Die Stadt Holzminden, die planungsrechtlich über den Standort mitentscheidet, soll sich möglichst bis Jahresende positionieren, um schnell Planungssicherheit zu schaffen. Weil sehr viele interessierte Bürger zu diesem Tagesordnungspunkt erwartet werden, hat die Stadt Holzminden jetzt die Sitzung vom Ratssitzungssaal in die Stadthalle in der Sollingstraße verlegt. Die Bauausschusssitzung beginnt um 17 Uhr. Bürger werden auch direkt Fragen zum HAWK-Bauprojekt stellen können. (spe)