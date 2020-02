Mittwoch, 26. Februar 2020

Vortrag „Photovoltaik – Solar verstehen und nutzen“ bei den Stadtwerken Holzminden

Andreas Nolte und Detlef Schuster laden ein zur Infoveranstaltung. Foto: Stadtwerke Hol

Holzminden. Wie funktioniert die eigene Stromproduktion? Wie wirkt sich ein Batteriespeicher auf den Eigenverbrauch aus? Ist es sinnvoll, die Energie zur Heizungsunterstützung zu nutzen? Der erfahrene Energieberater Detlef Schuster gibt bei einer Abendveranstaltung am Mittwoch, 4. März, ab 18 Uhr bei den Stadtwerken Holzminden einen versierten Überblick über die Funktionsweisen und aktuellen Nutzungsmöglichkeiten von Solaranlagen. So werden Installationsbeispiele für Hauseigentümer gezeigt. Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Veranstaltungsort ist die Hauptverwaltung der Stadtwerke Holzminden in der Rehwiese 28 in Holzminden. Der Eintritt ist kostenfrei. Um Anmeldung über das Kundenbüro wird gebeten unter der Telefonnummer 05531/931866. Der Vortrag findet im Rahmen der Solarkampagne der gemeinnützigen Klimaschutzagentur Weserbergland statt. „Solaranlagen waren noch nie so günstig, wie sie es heute sind. Entsprechend kann der eigene Solarstrom deutlich günstiger auf dem eigenen Dach geerntet werden, als er bei Stromanbietern zu haben ist”, so Saskia Pape von der Klimaschutzagentur, welche die regionale Kampagne „Sonnenzeit” leitet.

