Mittwoch, 20. November 2019

Vortrag über Altersvorsorge von Frauen in Holzminden

Die stellvertretende SoVD-Bundesvorsitzende, Hannelore Buls, spricht in Holzminden. Foto: SoVD

Kreis Holzminden. Es gibt sie – leider – immer noch in großer Zahl: Frauen, die keine eigene Altersvorsorge betreiben, sondern sich darauf verlassen, später über ihren Partner mit abgesichert zu sein. Regelmäßig trifft Juliane Rohlfing von der Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft im Weserbergland Frauen, denen erst nach einer Trennung die Augen aufgehen angesichts der Tatsache, dass sie mit fast nichts dastehen – oder die nach dem Tod ihres Mannes mit einer viel zu geringen Witwenrente auskommen müssen. Dabei gäbe es doch durchaus Möglichkeiten, sich besser fürs Alter abzusichern. Welche, das können interessierte Frauen in einer Veranstaltung der Koordinierungsstelle am Mittwoch, 27. November, von 15 bis 17 Uhr im Familien- und Kulturzentrum „Drehscheibe“ in Holzminden erfahren. Und zwar von einer hochkarätigen Referentin: Hannelore Buls, stellvertretende Bundesvorsitzende des Sozialverbandes Deutschland. (rei)

