Mittwoch, 11. März 2020

Vortragsabend zur Werrakeramik in Dassel

Der Vortrag wird den Museumsbesuchern ein tieferes Verständis für die Besonderheiten der Werrakeramik vermitteln. Foto: Weber

Dassel. Geografisch begrenzt und quasi plötzlich erscheinend wie auch abrupt verschwindend ist der reiche Formenschatz einer sorgsam verziert bemalten Keramik mit allerlei Rätseln verbunden. Es handelt sich um die „Werrakeramik“, den glanzvollen Höhepunkt der Irdenware des frühen 17. Jahrhunderts. Die aufwändige und hochspezifische Gruppe scheibengedrehter Geschirrkeramik fand zwischen 1570 und 1650 ihren Absatz bei Vornehmen und Reichen der Renaissance.

In seinem bebilderten Vortrag im Museum Grafschaft Dassel am Freitag, 3. April, um 19 Uhr widmet sich Dr. Klaus A.E. Weber vom Historischen Museum Hellental der Handwerkskunst jener volkstümlichen, reich verzierten Irdenware. Verfolgen können die Gäste durch seinen Vortrag die Geschichte jener stilistischen Innovation der mahlhorndekorierten und vielseitigen Renaissancekeramik, die im frühen 17. Jahrhundert auch von dem Hüttenmeister der Waldglashütte im oberen Hellental, Hans Derbing, geschätzt wurde. Der Förderverein Museum Grafschaft Dassel freut sich gemeinsam mit dem Heimat- und Geschichtsverein für Heinade-Hellental-Merxhausen auf die Besucher am Vortragsabend.

