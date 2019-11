Montag, 25. November 2019

Vorverkauf für 3. Holzmindener Ballnacht läuft

Diesmal für die Tanzmusik zuständig: Die Band „Five on The Floor“.

Holzminden. Seit 2018 ist die Holzmindener Ballnacht unter dem Motto „Holzminden tanzt“ bereits zu einen Begriff geworden. Mit neuem Konzept startete der alljährlich stattfindende, traditionelle Bürgerschützenball in der Stadthalle Holzminden in eine neue Epoche: Ein glamouröses, gesellschaftliches Ereignis, arrangiert von der Bürgerschützengesellschaft Holzminden, mit Sicht Richtung Zukunft. Die Besucherzahl von rund 400 Ballgästen 2018 und 2019 war wohl der beste Beweis dafür, dass das Konzept begeistert angenommen wurde: Jeder tanzbegeisterte Gast, ob Schütze oder nicht, ist herzlich willkommen. Am Sonnabend, 8. Februar, soll nun die 3. Holzmindener Ballnacht nach neuer Rezeptur stattfinden. Auch diesmal erwartet die Gäste eine unvergessliche Ballnacht in der Stadthalle Holzminden, eine festliche Veranstaltung, die zum Tanzen und Feiern einlädt. Die Gäste werden ab 19 Uhr im Foyer der Stadthalle mit einem Sektempfang begrüßt, und ab 20 Uhr beginnt die musikalische Unterhaltung mit der „Five on The Floor“-Live-Band im großen Saal der Stadthalle. Abgerundet wird dieser besondere Abend mit dem Saxophonisten „Gentleman Dee“. Die Bürgerschützengesellschaft freut sich auf diese Nacht und zahlreiche Gäste. Der Vorverkauf läuft.

