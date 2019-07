Montag, 01. Juli 2019

VR-Bank feiert Jubiläum mit „Tag der offenen Tür“

Es gab viele Attraktionen beim "Tag der offenen Tür".

Holzminden. Kann man auch im 125. Jahr noch voll den Puls der Zeit spüren? Man kann. Die VR-Bank in Südniedersachsen hat es bewiesen – mit einem „Tag der offenen Tür“ an einem tropenheißen Sonnabend auf dem Parkplatz und im Gebäude in der Neuen Straße in Holzminden. Es gibt viel zu sehen und zu erleben, auf der Bühne ein Programm, das vor allem der Jugend Raum gibt, einen Infopoint „Ausbildung bei der VR-Bank in Südniedersachsen“, Hüpfburg, Kinderschminken, Glückrad, Gewinnrallye, Luftballonwettbewerb und, und, und... (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 02.07.19