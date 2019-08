Donnerstag, 08. August 2019

VR-Bank in Südniedersachsen begrüßt 13 neue Auszubildende

Die neuen Azubis der VR-Bank in Südniedersachsen.

Holzminden. Was erwartet mich in den kommenden drei Jahren, wie komme ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zurecht, wird mir die Ausbildung Spaß machen? Diese und viele weitere Fragen stellten sich die 13 neuen Auszubildenden der VR-Bank in Südniedersachsen zum Start ihres neuen Lebensabschnitts.

„Die VR-Bank ist seit Jahren ein zuverlässiger Ausbilder und bietet den jungen Menschen Ausbildungsplätze mit vielfältigen Zukunftsperspektiven“, so Folkert Groeneveld, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank in Südniedersachsen eG. „Die jungen Leute brauchen eine Chance. Vielfach kommen ihre Begabungen so richtig in der Praxis zur Entfaltung. In den Vorstellungsgesprächen legen wir deshalb besonderen Augenmerk auf die Persönlichkeit der jungen Menschen“, so Groeneveld weiter.

Mehr lesen Sie im TAH am 8. August 2019