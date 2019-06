Samstag, 22. Juni 2019

VR-Bank in Südniedersachsen feiert ihr 125-jähriges Jubiläum

Die VR-Bank-Vorstände Jens Ripke, Folkert Groeneveld, Jürgen Freitag und Manfred Schäfer (von links) freuen sich auf das Jubiläum. Foto: VR-Bank

Holzminden. Die VR-Bank in Südniedersachsen feiert ihr 125-jähriges Jubiläum und nimmt das zum Anlass, zu einem Tag der offenen Tür einzuladen: Am Sonnabend, 29. Juni, von 10 bis 16 Uhr wird in der Zentrale in Holzminden, Neue Straße 14/16, gefeiert – mit buntem Kinderprogramm und vielen Attraktionen wie Vierer-Trampolin, Fußball-Funpark und historischer Münzprägemaschine zur Erstellung einer eigenen Jubiläumsmünze. Vereine gestalten das Bühnenprogramm, es gibt Informationen und Gewinnspiele, Speis’ und Trank und ab 13 Uhr Livemusik mit dem Duo „Big Tasty“.