Donnerstag, 04. April 2019

VR-Bank stellt vom 5. bis 8. April IT-Systeme um

Vom 5. bis 8. April kann es zu Einschränkungen im Bankgeschäft kommen. Foto: Christian Butzmann auf Pixabay

Holzminden. Die VR-Bank in Südniedersachsen eG stellt sich den Herausforderungen der Zukunft und wechselt von Freitag, 5. April, bis Montag, 8. April, ihre IT-Systeme. Aus diesem Grund schließen die Geschäftsstellen der VR-Bank am 5. April bereits um 12 Uhr. Während des Umstellungswochenendes stehen die Geldautomaten und SB-Geräte der VR-Bank nicht zur Verfügung, ebenso wenig das Online-Banking und das Online-Brokerage. Bei der Nutzung der Bankkarte, etwa an fremden Geldautomaten oder im Einzelhandel, kann es zu Einschränkungen kommen. „VR-Bank-Kunden, die am Wochenende nicht auf einmal ohne Geld dastehen möchten, sollten sich vor dem 5. April mit ausreichend Bargeld eindecken“, rät Matthias Heib, Projektleiter Migration der VR-Bank in Südniedersachsen. „Auch bei bargeldlosen Zahlungen in Geschäften kann es unter Umständen zu Einschränkungen kommen. Die Kreditkarten können unsere Kunden demgegenüber problemlos weiternutzen“, ergänzt Heib. Ab Montag, 8. April, ist die VR-Bank in Südniedersachsen wieder wie gewohnt mit ihrem umfassenden Leistungsangebot für ihre Mitglieder und Kunden da. Online-Kunden werden die Umstellung wahrscheinlich zuerst bemerken. Sie können sich nach der Umstellung weiterhin mit den gewohnten Zugangsdaten anmelden. An der einen oder anderen Stelle wird sich die Darstellung in der Online-Filiale zum bisherigen System unterscheiden.

Die VR-Bank weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Banken ihre Kunden niemals telefonisch auffordern, die Authentifikationsdaten (Zugangsdaten) preiszugeben – auch nicht im Zuge der Umstellung der IT-Systeme!

Hintergrund des Systemwechsels ist ein Zusammenschluss der zwei Rechenzentralen der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Bundesweit stellen insgesamt etwa 400 Banken ihre Systeme um. Die VR-Bank hat sich lange und intensiv auf diese Umstellung vorbereitet. Das neue System schafft Synergien und bietet den Kunden zukünftig neue Mehrwerte, insbesondere im Bereich der digitalen Zugangswege. Weitere Informationen zu der System-Umstellung hält die VR-Bank in ihren Filialen sowie auf ihren Internetseiten unter www.vrbanksn.de/update bereit.