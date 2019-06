Mittwoch, 19. Juni 2019

VWs letzte Hecktriebler rollen beim Clubtreffen durch den Solling

Die allerletzten T3-VW-Busse der „Limited Last Edition“ rollen in tornadorot und orlyblau-metallic über die Straßen. Foto: LLE-Kartei

Silberborn. Nur in Deutschland sind diese ausschließlich in tornadorot und orlyblau-metallic lackierten VW Busse ausgeliefert worden, heute sieht man sie vereinzelt in ganz Europa: VWs letzte Hecktriebler, die T3-Busse der „Limited Last Edition“. Viele Besitzer sind in dem Automobilclub „LLE-Kartei“ organisiert, der sein 52. Treffen vom 19. bis 23. Juni Solling ausrichtet. Teilnehmer aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Finnland mit insgesamt 57 Bussen sind zum Treffen auf dem Campingplatz in Silberborn angemeldet. Von hier aus unternehmen sie Ausfahrten und Erkundungen in die Region.

