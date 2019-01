Freitag, 25. Januar 2019

Wäschetrocknerbrand in der Eichendorffstraße

Der brennende Trockner wurde gelöscht, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. Foto: beb

Holzminden. Am frühen Freitagnachmittag schlug ein Rauchmelder in einem Wohnhaus in der Eichendorffstraße in Holzminden Alarm. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an, ein Angriffstrupp drang unter Atemschutz in den Keller vor; dort war die Rauchbildung lokalisiert worden. Schnell wurde der Übeltäter entlarvt und unschädlich gemacht: ein Wäschetrockner stand in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und befreiten den Keller mithilfe einer Überdruckbelüftung vom Rauch. 31 Freiwillige waren im Einsatz, ein Rettungswagen war vorsorglich vor Ort. Es kam niemand zu Schaden. (beb)