Samstag, 12. September 2020

Wahl der Ersten Stadträtin – 2. Versuch im Rat Holzminden

Auf diesem Grundstück in der Oberen Straße soll „Sensoria“ entstehen. Der Rat fasst am Dienstag voraussichtlich den Grundsatzbeschluss zum Bau. Foto: spe

Holzminden. Der Bürgermeister hat das Vorschlagsrecht, aber er benötigt auch die Abstimmungsmehrheit im Rat. Die hatte sein Vorschlag, Silvia Storll zur neuen Ersten Stadträtin und damit zur Nachfolgerin von Sarah Humburg zu wählen, Ende August offenbar nicht. Die Wahl wurde deshalb kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen, nicht ohne dennoch eifrig zu debattieren – nicht über die Person, sondern über das Verfahren (der TAH berichtete). Nun soll es am Dienstag, 15. September, zum nächsten Showdown kommen. Der Rat der Stadt Holzminden tagt ab 17 Uhr in der Stadthalle Holzminden. Wieder steht die Wahl einer Ersten Stadträtin auf der Tagesordnung, der Bürgermeister bringt die gleiche Vorlage ein. Er schlägt erneut Silvia Storll zur Wahl vor. Außerdem steht der Umsetzungsbeschluss für „Sensoria Düfte und Aromen“ zur Abstimmung. Nachdem die Millionenförderung durch das Land nun schriftlich zugesagt ist (der Bewilligungsbescheid über 2,7 Millionen Euro liegt vor), soll der Rat verbindlich den Bau der Erlebniswelt in der Oberen Straße beschließen. Die Mehrheit gilt als sicher. (spe)

