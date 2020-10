Dienstag, 06. Oktober 2020

Wald der Zukunft – KVHS-Vortrag in Bevern

Waldimpression. Foto: Karin Ludwig

Bevern. Viele Menschen im Solling schauen besorgt auf die in Folge des Klimawandels abgestorbenen Bäume in der Region. In einem Vortrag der Kreisvolkshochschule Holzminden geht der ehemalige Revierförster und aktive Waldökologe Henning Städtler auf die aktuelle Situation ein und skizziert die Zukunftsperspektiven des Waldes. Der Vortrag findet am Dienstag, 13. Oktober, um 19 Uhr im Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern statt.

Henning Städtler vertritt die Position, dass nicht nur der Klimawandel für das Abster-ben von Bäumen verantwortlich sei, sondern auch die bislang praktizierte Waldwirt-schaft. Er fordert eine sachkundige Fehleranalyse, um daraus Konzepte für die Zukunft zu entwerfen. In seinem Vortrag berichtet er von den Ergebnissen des 2019 stattgefundenen Waldgipfels der Bundesregierung sowie den aktuellen offiziellen Planungen für die Schadensflächen. Er zeigt jedoch auch Alternativen und Möglich-keiten auf, wie sich jeder Einzelne in den Prozess einbringen kann.

Die Kursgebühr für die Veranstaltung ist an der Abendkasse vor Ort zu entrichten. Coronabedingt ist eine Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten für den Vortrag unter E-Mail info@kvhs-holzminden.de oder direkt über die Homepage der Kreisvolkshochschule unter www.kvhs-holzminden.de erforderlich. Für den Vortrag ist ein Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.