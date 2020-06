Mittwoch, 10. Juni 2020

Waldgrundstück im Schießhäuser Tal in Holzminden darf nicht bebaut werden

Rechts die Zuwegung zum Grundstück im Schießhäuser Tal, das ein Privater mit einem Wohnhaus bebauen wollte. Foto: spe

Holzminden. Ein Grundstück im Schießhäuser Tal in Holzminden, unmittelbar hinter dem ehemaligen „Grünen Jäger“ am Pipping gelegen, will ein privater Eigentümer mit einem Wohnhaus bebauen. An den Rändern des Grundstücks sind bereits mächtige Bäume entfernt worden. Der Rat der Stadt Holzminden hatte für die Wohnbebauung des Grundstücks in lauschiger Randlage auch bereits grünes Licht gegeben, das Bauleitplanverfahren und die Änderung des Flächennutzungsplans „Schießhäuser Tal“ auf den Weg gebracht. In diesem Rahmen wurden seitens der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Waldbehörde sowie der Regionalplanung beim Landkreis Holzminden „erhebliche Bedenken“ gegen die Umwandlung der historischen Waldfläche erhoben. Dass es hier um die Schließung einer Baulücke geht, sehen die Behörden nicht. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 10. Juni.